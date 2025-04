Inter-news.it - Zalewski merita più chance? Impatto in Inter-Milan più che positivo

Buon ingresso diin. Il polacco, nonostante il bruttissimo risultato, ha chiuso con un buon voto in pagella.– Il paradosso di0-3 è stato che al risultato scadente si sono contrapposte diverse prestazioni, di alcuni singoli, positive. Da Bisseck ad Asllani passando per lo stesso Nicola, entrato subito dopo il 2-0 firmato da Luka Jovic. E non è un caso che si tratti di gente che all’di mestiere fa la cosiddetta “riserva”. A proposito del polacco, arrivato a gennaio dalla Roma, il suoal derby è stato più che. L’ex giallorosso ha infatti rilevato uno spento Federico Dimarco, il quale si era fatto notare solamente per la traversa a metà primo tempo. Il ragazzo di Tivoli, che l’potrebbe riscattare in estate, è entrato bene, duellando sulla fascia con Jimenez e impensierendo più volte da quel lato il