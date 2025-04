Zalewski e il futuro all’Inter Due fattori incidono sulla scelta

Zalewski è approdato all'Inter, con la formula del prestito con opzione di riscatto, nella sessione invernale di mercato. Per il futuro, i nerazzurri appaiono intenzionati a compiere una scelta.SITUAZIONE CONTRATTUALE – Nicola Zalewski e l'Inter potrebbero proseguire la propria storia insieme anche nelle prossime stagioni. Ciò è quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, con un chiarimento sul piano contrattuale che coinvolge anche la squadra proprietaria del cartellino del polacco: «L'operazione è stata chiusa a gennaio sulla base della formula di un prestito di 6 mesi con opzione di riscatto intorno ai 6-7 milioni di euro. Prima di andare in prestito all'Inter, rinnovato il contratto ha rinnovato il contratto con la Roma per un altro anno, quindi l'attuale intesa scade nel 2026.

