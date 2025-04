WWE WrestleMania tra luci e ombre la risposta interna della compagnia alle critiche

WrestleMania 41, la WWE ha organizzato diverse interviste con Triple H, Roman Reigns, Paul Heyman e altri protagonisti. Per molti fan, è stata una settimana disastrosa sul piano delle pubbliche relazioni, a causa delle dichiarazioni controverse rilasciate in varie occasioni. Ora è emersa anche la reazione interna della WWE alla situazione.Durante The Hump, un fan ha sottolineato quanto la WrestleMania Week sia stata anomala, citando i commenti di Paul Heyman nello show di Pat McAfee, le dichiarazioni di Roman Reigns e Triple H su Donald Trump e le battute di Heyman sulle deportazioni.Sean Ross Sapp ha commentato dicendo che questi wrestler partecipano a programmi mainstream dove vengono poste domande che, se rivolte ad altri, potrebbero compromettere future opportunitàSapp ha anche riconosciuto il ruolo di CM Punk, che ha preso le distanze da molte delle affermazioni più discusse, e ha fatto notare che la WWE non ha cercato di metterlo a tacere:"Partecipano a programmi di grande diffusione, davvero molto mainstream, e ricevono domande che, se rivolte ad altri, probabilmente non lascerebbero spazio a una seconda intervista.

