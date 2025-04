WWE Kairi Sane è pronta a tornare sul ring

Kairi Sane è fuorigioco dallo scorso dicembre, quando durante un match a RAW, valido per il torneo del titolo intercontinentale femminile, si è lesionata un legamento del pollice. A ricordarlo è lei stessa in un nuovo post pubblicato du X nelle scorse ore, in cui racconta nel dettaglio cosa è successo e quando potremo rivederla in azione sul ring"Tre mesi fa mi sono lesionata un legamento del pollice e non riuscivo nemmeno ad aprire un tappo di bottiglia. Ora ho recuperato persino la forza nella presa — e sono persino più forte di prima." "Sono davvero grata dal profondo del cuore al dottor Hirsch, che ha eseguito l'operazione. E' stato un medico straordinario e gentile. Avrei voluto fare una foto con lui per ricordare quel momento"Anche se la WWE non ha ancora confermato ufficialmente la data del suo rientro, secondo quanto riportato da PWInsider, il ritorno della ex campionessa di coppia sembra imminente.

Kairi Sane è stata esclusa dai programmi WWE lo scorso dicembre a causa di un infortunio al braccio. Sebbene sia ancora assente dagli schermi, di recente è stata avvistata mentre si allenava sul ring ed eseguiva diverse mosse atletiche, dimostrando di essere in preparazione per il suo ritorno. Kairi Sane ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui si allena sul ring, correndo tra le corde, e usando il braccio senza problemi, apparendo in ottima forma. 🔗zonawrestling.net

Essere infortunati in questo momento dell’anno, per un wrestler della WWE, è una delle cose peggiori che possa capitare. Chiedere a Kevin Owens, ad esempio, che stando alle ultime indiscrezioni sarà costretto a saltare WrestleMania e a rinviare il suo scontro con Randy Orton a causa di un problema fisico. L’infermeria in WWE al momento è occupata da nomi di tutto rispetto, come Bronson Reed, la cui ripresa è prevista probabilmente per l’estate, Ilja Dragunov, che tornerà verosimilmente a ... 🔗zonawrestling.net

Kairi Sane è assente da inizio Dicembre 2024, dove in una puntata di Raw ha subìto un infortunio al legamento di un dito, durante un tag team match con Iyo Sky. L’ex Women’s Tag Team Champion nella giornata di oggi ha pubblicato un tweet di ringraziamento al suo chirurgo, dove dice ai fan che si sente addirittura più forte di prima. Three months ago, I tore a ligament in my thumb and couldn’t even open a bottle cap.Now, I’ve fully regained my grip strength—and I’m even stronger ... 🔗zonawrestling.net

