WWE Ecco cosa c’è dietro l’assenza di Alexa Bliss

Alexa Bliss ha avuto pochissime occasioni per mettersi in mostra: qualche apparizione a SmackDown, la presenza all'Elimination Chamber, e poi il silenzio. Sembrava che potesse esserci all'orizzonte per lei una rivalità con Liv Morgan, che l'ha eliminata sia dalla Rumble che dalla Chamber, ma poco dopo Alexa è sparita di nuovo dalla programmazione e per Liv (e Raquel Rodriguez) il focus si è spostato su Lyra Valkyria e Bayley. Ora però arrivano alcune delucidazioni sul suo status.Allineamento coi Wyatt Sicks all'orizzonteSecondo quanto riportato da PW Insider, non ci sono infortuni o cause esterne dietro l'assenza di Alexa dai nostri schermi. Al momento per lei si tratta soltanto di un periodo di stop in attesa che il team creativo la riporti sul ring con una storyline che, con tutta probabilità, la vedrà coinvolta con i Wyatt Sicks, che a loro volta erano fuori dai giochi a causa di un infortunio subito da Bo Dallas.

Cosa riportano altre fonti

