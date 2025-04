WWE Bianca Belair conferma un infortunio subito durante WrestleMania 41

Bianca Belair ha confermato di aver subito un infortunio durante il suo match a WrestleMania 41, dove ha affrontato IYO SKY e Rhea Ripley in un triple threat match valido per il Women’s World Championship.La WWE ha recentemente pubblicato un video dietro le quinte dell’evento sul proprio canale YouTube, nel quale la Belair ha rivelato di essersi infortunata a un dito durante l’incontro. Nonostante il dolore fisico e la delusione per la sconfitta, la wrestler ha mantenuto un atteggiamento positivo.Le dichiarazioni di Bianca Belair sull’infortunioNel video condiviso dalla WWE, Bianca Belair ha parlato apertamente dell’infortunio e delle sue sensazioni dopo il match:“Mi sono rotta un dito. Zonawrestling.net - WWE: Bianca Belair conferma un infortunio subito durante WrestleMania 41 Leggi su Zonawrestling.net La WWE EST rivela di essersi rotta un dito nel match contro IYO SKY e Rhea Ripleyhato di averunil suo match a41, dove ha affrontato IYO SKY e Rhea Ripley in un triple threat match valido per il Women’s World Championship.La WWE ha recentemente pubblicato un video dietro le quinte dell’evento sul proprio canale YouTube, nel quale laha rivelato di essersi infortunata a un ditol’incontro. Nonostante il dolore fisico e la delusione per la sconfitta, la wrestler ha mantenuto un atteggiamento positivo.Le dichiarazioni disull’Nel video condiviso dalla WWE,ha parlato apertamente dell’e delle sue sensazioni dopo il match:“Mi sono rotta un dito.

Cosa riportano altre fonti

Bianca Belair ha parlato di come sta affrontando mentalmente questa intensa stagione di WrestleMania. All’evento, sarà protagonista di un Triple Threat Match per il Women’s World Championship. Ma la sua attenzione non è rivolta solo a Rhea Ripley e IYO SKY: al centro dei suoi pensieri ci sono anche Jade Cargill e la sua ex amica e partner Naomi. Dopo un duro scontro tra le due, ora si preparano ad affrontarsi sul più grande palcoscenico di tutti. 🔗zonawrestling.net

L’episodio del 31 marzo di RAW si è concluso nel caos totale alla O2 Arena di Londra, e Rhea Ripley non aveva intenzione di restare in silenzio. Dopo settimane di tensione, Rhea Ripley ha finalmente ottenuto il tanto atteso rematch per il Women’s World Championship contro IYO SKY, ma con un colpo di scena importante: Bianca Belair era l’arbitro speciale. Questa situazione ha portato esattamente al tipo di controversia che tutti si aspettavano, con un finale che ha lasciato i fan ... 🔗zonawrestling.net

L’Elimination Chamber 2025 ha riservato alcuni momenti sorprendenti. Il primo colpo di scena della serata è stato il ritorno di Jade Cargill, che ha demolito Naomi all’inizio del match femminile dell’Elimination Chamber. Bianca Belair ha vinto il match, conquistando così il suo posto per WrestleMania 41. Alla fine, ha avuto molto a cui pensare. Durante il post-show dell’Elimination Chamber, a Bianca Belair è stato chiesto come si sentisse dopo l’attacco di Jade Cargill a Naomi ... 🔗zonawrestling.net

WWE LIVE A BOLOGNA: SHOW SOLD OUT CON CIRCA 9.000 PERSONE. CODY RHODES SCONFIGGE ANCHE NAKAMURA; WWE Backlash France: Cody Rhodes sconfigge AJ Styles, un PLE da record di incassi; Bianca Belair, la bulimia e la redenzione: Così sono diventata The EST of WWE; WWE: Lesnar-show con il trattore, ma vince sempre Reigns. 🔗Se ne parla anche su altri siti

WWE: Bianca Belair potrebbe aver riportato un infortunio durante WrestleMania 41 - Bianca Belair potrebbe essere arrivata a WrestleMania 41 con un record d’imbattibilità sul palcoscenico più importante di tutti, ma potrebbe aver lasciato Las Vegas con qualcosa di più di una semplice ... 🔗zonawrestling.net

WWE: Bianca Belair si è infortunata a WrestleMania 41 - Ha lottato un grande match a WrestleMania 41, ma sembra che Bianca Belair abbia riportato un infortunio durante l'incontro ... 🔗spaziowrestling.it

WWE: Rhea Ripley mostra i segni della battaglia dopo WrestleMania 41 - WrestleMania 41 è ormai passato, ma le conseguenze fisiche si fanno ancora sentire e Rhea Ripley ne ha appena dato prova. Poche ore prima di Monday Night RAW, Ripley ha pubblicato su Instagram una fot ... 🔗zonawrestling.net