WTA Madrid 2025 Cocciaretto ripescata e poi sconfitta da Starodubtseva

Cocciaretto non sfrutta l’occasione e viene eliminata al secondo turno del WTA 1000 di Madrid. La tennista marchigiana era stata ripescata in tabellone dopo il ritiro di Karolina Muchova, testa di serie numero dodici, ma è stata sconfitta dalla qualificata ucraina Yuliia Starodubtseva, numero 99 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-6 6-4 quasi allo scoccare delle due ore di gioco.Purtroppo Cocciaretto ha sofferto tantissimo con la seconda di servizio, vincendo solo il 38% dei punti con la seconda rispetto al 63% della sua avversaria. Sicuramente era bella occasione per l’azzurra, troppo trattenuta nel corso di tutto il match, con molti errori nella parte decisiva dell’incontro.La partita si era anche messa bene per Cocciaretto, che ha si è portata avanti di un break nel terzo game. Oasport.it - WTA Madrid 2025, Cocciaretto ripescata e poi sconfitta da Starodubtseva Leggi su Oasport.it Elisabettanon sfrutta l’occasione e viene eliminata al secondo turno del WTA 1000 di. La tennista marchigiana era statain tabellone dopo il ritiro di Karolina Muchova, testa di serie numero dodici, ma è statadalla qualificata ucraina Yuliia, numero 99 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-6 6-4 quasi allo scoccare delle due ore di gioco.Purtroppoha sofferto tantissimo con la seconda di servizio, vincendo solo il 38% dei punti con la seconda rispetto al 63% della sua avversaria. Sicuramente era bella occasione per l’azzurra, troppo trattenuta nel corso di tutto il match, con molti errori nella parte decisiva dell’incontro.La partita si era anche messa bene per, che ha si è portata avanti di un break nel terzo game.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Su questo argomento da altre fonti: WTA Madrid: Cocciaretto ripescata. Tra poco il debutto contro Starodubtseva; WTA Madrid, qualificazioni: Cocciaretto e Stefanini, nette sconfitte contro Parry e Kostovic. Cade anche Tyra Grant; Madrid su : Bronzetti batte Osaka e si regala Keys; WTA 1000 Madrid: Elisabetta Cocciaretto a un passo dal tabellone principale; Qualificazioni Madrid: Cocciaretto brilla, Errani lotta ma si ferma.

Lo riporta sport.tiscali.it: Madrid, Cocciaretto rientra come lucky loser: sfiderà Starodubtseva - Poco fa, a seguito dell'annuncio del forfait di Karolina Muchova (n. 12 WTA), è arrivata una buona notizia per Elisabetta Cocciaretto : l'azzurra, ...

Risulta da ubitennis.com: WTA Madrid, qualificazioni: Cocciaretto e Stefanini, nette sconfitte contro Parry e Kostovic. Cade anche Tyra Grant - Tennis - Italiani | Dopo il turno decisivo di quali alla Caja Mágica le uniche due italiane in tabellone - salvo ripescaggi - restano Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti ...

Segnala sportface.it: Wta Madrid 2025, Lucia Bronzetti batte per la prima volta Osaka. Out nelle qualificazioni Cocciaretto e Stefanini - Lucia Bronzetti per la prima volta in carriera batte Naomi Osaka e supera il primo round del WTA 1000 di Madrid.