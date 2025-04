WTA Madrid 2024 risultati 24 aprile Gauff e Swiatek vincono in rimonta fuori Ostapenko

Madrid Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: si salvano in rimonta la polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff, mentre esce di scena la lettone Jelena Ostapenko, eliminata così come le due azzurre Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.L’ucraina Yuliia Starodubtseva elimina la lucky loser azzurra Elisabetta Cocciaretto, sconfitta per 7-6 (5) 6-4 dopo essere stata ripescata grazie al forfait della ceca Karolina Muchova, mentre la statunitense Madison Keys regola l’italiana Lucia Bronzetti con lo score di 6-4 6-3.rimonta vincente per la polacca Iga Swiatek, che elimina la filippina Alexandra Eala col punteggio di 4-6 6-4 6-2, così come per la statunitense Coco Gauff, che supera l’ucraina Dayana Yastremska per 0-6 6-2 7-5. Oasport.it - WTA Madrid 2024, risultati 24 aprile: Gauff e Swiatek vincono in rimonta, fuori Ostapenko Leggi su Oasport.it Va in archivio il secondo turno della parte bassa del tabellone di singolare femminile dei MutuaOpen 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: si salvano inla polacca Igae la statunitense Coco, mentre esce di scena la lettone Jelena, eliminata così come le due azzurre Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.L’ucraina Yuliia Starodubtseva elimina la lucky loser azzurra Elisabetta Cocciaretto, sconfitta per 7-6 (5) 6-4 dopo essere stata ripescata grazie al forfait della ceca Karolina Muchova, mentre la statunitense Madison Keys regola l’italiana Lucia Bronzetti con lo score di 6-4 6-3.vincente per la polacca Iga, che elimina la filippina Alexandra Eala col punteggio di 4-6 6-4 6-2, così come per la statunitense Coco, che supera l’ucraina Dayana Yastremska per 0-6 6-2 7-5.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. Madrid sarà l’ultimo evento senza il nostro Jannik Sinner, che ... 🔗sportface.it

Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. Madrid sarà l’ultimo evento senza il nostro Jannik Sinner, che ... 🔗sportface.it

Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. Madrid sarà l’ultimo evento senza il nostro Jannik Sinner, che ... 🔗sportface.it

Tennis oggi · Italiani al Madrid Open 2025: programma partite, orario e dove vedere; Wta Finals, i risultati di oggi: Swiatek eliminata, avanza Krejcikova; RECAP! Il saluto a Nadal, avanzano Sinner e Bolelli/Vavassori. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

WTA Madrid - Cocciaretto eliminata, avanti Mirra Andreeva e (in tre set) Swiatek - WTA MADRID - Dopo esser stata ripescata come lucky loser e aver usufruito del bye al primo turno, Elisabetta Cocciaretto esce di scena per mano dell'ucraina Yul ... 🔗eurosport.it

WTA Madrid: una tenace Bronzetti supera Osaka e si guadagna Keys - Tennis - WTA | Tra drittoni e smorzate, Lucia Bronzetti si prende la prima vittoria contro una Naomi Osaka che litiga con il lancio di palla e il rovescio ... 🔗ubitennis.com

WTA Madrid: storia, curiosità e migliori risultati delle italiane - Può essere anche usata per spettacoli e concerti, come l'MTV Europe Music Awards del 2010 o il Junior Eurovision Song Contest 2024 ... WTA di Madrid su due superfici diverse. I migliori risultati ... 🔗sport.tiscali.it