Ilgiorno.it - Vuole buttarsi dal balcone: salvata da agenti e carabinieri

Leggi su Ilgiorno.it

Hanno salvato una donna dal suicidio, grazie all’Sos lanciato tempestivamente da un vicino di casa, che l’aveva vista scavalcare il, e al proprietario di casa che si è precipitato a fornire le chiavi di ingresso alle forze dell’ordine. L’allarme è arrivato alla centrale del 112 da un inquilino che chiedeva un intervento urgente di soccorso in un condominio di Cinisello Balsamo. Sul posto sono così arrivati glidel commissariato e i. Le squadre delle forze dell’ordine sono giunte sul posto verso le 12,30 e hanno visto la donna, 49 anni, che aveva scavalcato la ringhiera deldell’appartamento in cui vive in affitto, posto al terzo piano, con l’intenzione di compiere un gesto estremo. I miliari e i poliziotti sono entrati in casa, accompagnati dal proprietario in possesso delle chiavi.