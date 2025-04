Oasport.it - Vuelta Asturias 2025: Steff Cras si prende la prima tappa, Alessandro Covi ottimo terzo

Si apre nel segno dilavalida per la, corsa di ciclismo su strada giunta alla sua sessantottesima edizione. Il corridore in forza al Team Total Energies ha fatto sua la frazione lunga di 169.3 km partita da Oviedo e terminata a Llanes, imponendosi grazie ad unsprint finale.Nello specifico il corridore ha staccato il gruppo sulle rampe dell’Alto de La Torneria, nell’ultima salita prevista dal percorso. Insieme a lui Marc Soler (UAE Emirates XRG), con cui ha poi intavolato un avvincente duello in volato, superandolo e indossando così lamaglia da leader. Ottima prestazione poi per l’italiano(UAE Emirates XRG), il quale ha chiuso in terza posizione con un distacco di 1’01’’ rispetto ae Soler. Domani, venerdì 25 aprile, si svolgerà la secondacon partenza da Benia de Onìs ed arrivo a Pola De Lena: 144.