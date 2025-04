Volontari all’opera nell’area cani

Volontari si è messo a disposizione a Lazzate per prendersi cura dell’area cani comunale di via Padania. Si occuperanno di mantenere e ripristinare al meglio l’area dedicata alla sgambatura per i cani. L’accordo è stato formalizzato attraverso una convenzione che regola l’impegno dei cittadini nei confronti del Comune. Nei giorni scorsi sono state chiuse le buche scavate dai cani e sono state posate delle piastrelle su cui è stata posizionata la panchina rimessa a nuovo. Inoltre, sono state riparate le maniglie dei cancelli ed è stata sistemata la recinzione. Ilgiorno.it - Volontari all’opera nell’area cani Leggi su Ilgiorno.it Un gruppo di cittadinisi è messo a disposizione a Lazzate per prendersi cura dell’areacomunale di via Padania. Si occuperanno di mantenere e ripristinare al meglio l’area dedicata alla sgambatura per i. L’accordo è stato formalizzato attraverso una convenzione che regola l’impegno dei cittadini nei confronti del Comune. Nei giorni scorsi sono state chiuse le buche scavate daie sono state posate delle piastrelle su cui è stata posizionata la panchina rimessa a nuovo. Inoltre, sono state riparate le maniglie dei cancelli ed è stata sistemata la recinzione.

