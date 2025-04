Volo sanitario urgente Bari Milano per bimbo di dieci anni in imminente pericolo di vita Nella notte

notte il trasporto sanitario urgente di un bimbo di 10 anni in imminente pericolo di vita. Il piccolo, trasferito a bordo di un C130J della 46ª Brigata Aerea dell’AeronauticaMilitare da Bari a Linate, è stato affidato alle cure dell’Ospedale Niguarda.L'articolo Volo sanitario urgente Bari-Milano per bimbo di dieci anni in imminente pericolo di vita <small class="subtitle">Nella notte</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Volo sanitario urgente Bari-Milano per bimbo di dieci anni in imminente pericolo di vita Nella notte Leggi su Noinotizie.it Tweet dell’Aeronautica militare:Si è concluso la scorsail trasportodi undi 10indi. Il piccolo, trasferito a bordo di un C130J della 46ª Brigata Aerea dell’AeronauticaMilitare daa Linate, è stato affidato alle cure dell’Ospedale Niguarda.L'articoloperdiindi proviene da Noi Notizie..

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Volo sanitario urgente da Bari a Milano: l'Aeronautica Militare salva la vita a bimbo di 10 anni - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi; Volo sanitario urgente da Bari a Milano: l'Aeronautica Militare salva la vita a bimbo di 10 anni; Volo sanitario urgente Bari-Milano per bimbo di dieci anni in imminente pericolo di vita; Trasporto sanitario d'urgenza per una bimba di 13 mesi: trasferita da Bari a Roma con un volo dell'Aeronautica militare; Salute: bimbo di un anno trasportato d’urgenza da Bari a Ciampino con un C-27J della 46^ Brigata Aerea.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: Volo salvavita per un bambino di 10 anni da Bari a Milano su un C-130J dell'Aeronautica Militare - Ricoverato all'Ospedale Giovanni XXIII del capoluogo pugliese, il piccolo aveva necessità di viaggiare restando in ambulanza e ricevere così supporto specialistico anche durante “la corsa” aerea ...

Scrive statoquotidiano.it: EMERGENZA Volo salvavita da Bari a Milano per un bambino di 10 anni: missione speciale su un C-130J dell’Aeronautica Militare - BARI - Un volo contro il tempo per salvare la vita a un bambino di soli 10 anni.È quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, ...

Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it: Volo salvavita per un bimbo di un anno: trasportato d’urgenza da Bari a Ciampino con un C-27J - Lo speciale volo sanitario, richiesto dalla Prefettura di Bari ed autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di ...