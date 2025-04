Volley Civitanova completa il ribaltone da urlo Finale scudetto surreale Perugia crolla in gara 5

Civitanova ha compiuto il ribaltone totale, completando una rimonta ai limiti dell’inverosimile e già consegnata alla storia della pallavolo. La Lube aveva perso le prime due partite della semiFinale scudetto di Volley maschile contro Perugia e in gara-3 si è trovata sotto per 13-14 nel tie-break. I cucinieri hanno annullato quel match-point, hanno vinto l’incontro in trasferta, hanno poi dominato gara-4 di fronte al proprio pubblico e questa sera sono andati a espugnare nuovamente il PalaBarton.Gli uomini di coach Giampaolo Medei hanno sconfitto i Block Devils per 3-1 (27-29; 25-19; 25-17; 25-22) nella bella di spareggio, hanno chiuso la serie per 3-2 e si sono così qualificati all’atto conclusivo: i biancorossi hanno detronizzato i Campioni d’Italia e ora contenderanno il tricolore a Trento in un confronto al meglio delle cinque partite. Oasport.it - Volley, Civitanova completa il ribaltone da urlo! Finale scudetto surreale, Perugia crolla in gara-5 Leggi su Oasport.it ha compiuto iltotale,ndo una rimonta ai limiti dell’inverosimile e già consegnata alla storia della pallavolo. La Lube aveva perso le prime due partite della semidimaschile controe in-3 si è trovata sotto per 13-14 nel tie-break. I cucinieri hanno annullato quel match-point, hanno vinto l’incontro in trasferta, hanno poi dominato-4 di fronte al proprio pubblico e questa sera sono andati a espugnare nuovamente il PalaBarton.Gli uomini di coach Giampaolo Medei hanno sconfitto i Block Devils per 3-1 (27-29; 25-19; 25-17; 25-22) nella bella di spareggio, hanno chiuso la serie per 3-2 e si sono così qualificati all’atto conclusivo: i biancorossi hanno detronizzato i Campioni d’Italia e ora contenderanno il tricolore a Trento in un confronto al meglio delle cinque partite.

