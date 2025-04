Volley A1 femminile la Reale Mutua Fenera Chieri ripartirà anche da Anna Gray

anche quella del suo vice. Continuerà a vestire la maglia della Reale Mutua Fenera Chieri, e sarà la terza stagione consecutiva, Anna Gray, che dunque rappresenterà il tratto di continuità con il roster che verrà.Prima però la centrale, giunta nell'estate. Torinotoday.it - Volley A1 femminile, la Reale Mutua Fenera Chieri ripartirà anche da Anna Gray Leggi su Torinotoday.it Dopo la conferma del capitano arrivaquella del suo vice. Continuerà a vestire la maglia della, e sarà la terza stagione consecutiva,, che dunque rappresenterà il tratto di continuità con il roster che verrà.Prima però la centrale, giunta nell'estate.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Se ne parla anche su altri siti: Volley A1 femminile, la Reale Mutua Fenera Chieri ripartirà anche da Anna Gray; Volley A1 femminile, la Reale Mutua Fenera Chieri ripartirà anche da Anna Gray; LIVE! Conegliano-Milano: Imoco a una vittoria dallo Scudetto; Il calendario completo della Serie A1 Tigotà e i match da guardare su DAZN. Si comincia il 6 ottobre; Volley A1 femminile, nella nuova Reale Mutua Fenera Chieri ci sarà ancora spazio per Ilaria Spirito.

Scrive torinotoday.it: Volley A1 femminile, la Reale Mutua Fenera Chieri ripartirà anche da Anna Gray - Arriva la conferma per il vicecapitano biancoblù, che prima vestirà la maglia della nazionale. La sua soddisfazione: "Scelta giusta quella di restare" ...

Come scrive oasport.it: LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: alle 20.30 le Pantere possono chiudere i giochi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della finale di serie A1 di volley femminile tra Prosecco Doc ...

Riporta ivolleymagazine.it: Pallavolo A1 femminile – Juliette Gelin ed Eleonora Fersino saranno i liberi nel roster di Milano? - Juliette Gelin, libero francese classe 2001, ha brillato con la Numia Vero Volley Milano nella stagione 2024/2025, contribuendo al bronzo al Mondiale per Club e al secondo posto in Serie A1, in attesa ...