Voli panoramici ma senza autorizzazioni scoperti nel vesuviano dalla Procura

Procura, che ha ad oggetto 8 elicotteri, riconducibili a 4 persone, di cui. Napolitoday.it - Voli panoramici ma senza autorizzazioni: scoperti nel vesuviano dalla Procura Leggi su Napolitoday.it In queste ore i militari del Reparto Operativo della Guardia di Finanza di Napoli stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su conforme richiesta della, che ha ad oggetto 8 elicotteri, riconducibili a 4 persone, di cui.

