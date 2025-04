Vlahovic via dalla Juve solo conferme la dirigenza pensa già all’attacco del futuro Novità sul centravanti serbo Ultimissime

Vlahovic via dalla Juve, solo conferme: futuro già deciso per l'attaccante bianconero. Gli aggiornamentiGianluigi Longari, su Sportitalia.com, ha fatto un aggiornamento di calciomercato Juve. I bianconeri pensano già al dopo Vlahovic.Vlahovic – «Il restyling sarà totale anche in attacco, con l'uscita di Vlahovic e con i discorsi sottotraccia che hanno coinvolto già mesi addietro sia il sogno Osimhen che il corteggiatissimo Lookman ormai al termine del suo ciclo atalantino. Altro profilo seguito da vicino è quello di Lucca, destinato a cambiare maglia in estate dopo avere flirtato con un possibile cambio di maglia nel mese di gennaio».

