Viva Italia antifascista mostra del Accademia di Belle Arti di Catania per celebrare la Liberazione

Accademia di Belle Arti di Catania organizza per il 25 aprile 2025 un evento tra grafica e musica. La mostra di grafica raccoglie manifesti progettati dalle studentesse e dagli studenti del biennio specialistico in Design per l’editoria, dalle dottorande del dottorato di ricerca in Design della. Cataniatoday.it - "Viva l'Italia antifascista", mostra dell'Accademia di Belle Arti di Catania per celebrare la Liberazione Leggi su Cataniatoday.it L’didiorganizza per il 25 aprile 2025 un evento tra grafica e musica. Ladi grafica raccoglie manifesti progettati dalle studentesse e dagli studenti del biennio specialistico in Design per l’editoria, dalle dottorande del dottorato di ricerca in Designa.

