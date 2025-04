Tg24.sky.it - Viva la libertà, speciale Sky dedicato agli 80 anni della Liberazione

In occasione degli 80dalla, Sky TG24 presenta 25 APRILE –LA, unoalla memoriaResistenza e al valore. La produzione originale, curata da Tonia Cartolano e Roberto Palladino, andrà in onda giovedì 24 aprile alle 21.00 e in replica venerdì 25 aprile alle 15.00 e alle 21.00. Si tratta di un racconto corale e intergenerazionale che ripercorre i drammatici eventi dell’8 settembre 1943 fino al 25 aprile 1945, giorno in cui l’Italia si liberò dal nazifascismo. La ricostruzione degli eventi è stata affidata allo storico Marco Mondini, dell’Università di Padova, che offre uno sguardo rigoroso e appassionato su una delle pagine più complessestoria italiana. Accanto a lui, la testimonianza di Flora Monti, 94, tra le ultime staffette partigiane ancora in vita.