Vittoria d’oro per Arnaldi a Madrid Il ligure si regala Djokovic

Torna a sorridere Matteoe lo fa conquistando unache vale oro dopo un momento non positivo. Nell’incontro valevole per i trentaduesimi del torneo ATP diil tennistasupera 4-6 6-4 7-5 il croato Borna Coric e si guadagna così il pass per la sfida di secondo turno contro Novakinizia bene difendendo a 15 il turno di servizio inaugurale, il croato rimonta da 15-30 ed impatta sull’1-1. Ilsigla, a zero, il 2-1, il suo rivale replica con il gioco del 2-2 dopo aver annullato la prima palla break del confronto e, a zero, toglie la battuta al suo avversario, decisamente impreciso nei colpi da fondo, per portarsi sul 3-2. Il numero 104 del mondo legittima il vantaggio con il 4-2, nel settimo game si procura una palla break che non riesce però a trasformare e continua a dettare i ritmi delle operazioni tenendo il servizio del 5-3.