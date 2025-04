Ilgiorno.it - Violenza sessuale e rapina. Sconterà la pena in carcere

Fanno due anni e otto mesi di prigione, senza altri sconti. Uno straniero di 25 anni è stato arrestato lunedì perché la condanna comminatagli dal tribunale di Cremona è diventata esecutiva. Il venticinquenne intorno alle 2 di notte del 9 ottobre 2022 nei pressi della stazione di Cremona aveva avvicinato una persona con una scusa, proponendogli un rapporto. L’interlocutore si era mostrato infastidito per la proposta e, visto che lo straniero non se ne andava e insisteva, aveva preso il telefono per chiamare le forze dell’ordine. Ma con un gesto repentino, il giovane aveva strappato il telefono e aveva gettato a terra la sua vittima. L’uomo era riuscito a liberarsi ed era entrato in stazione chiedendo aiuto. Tuttavia, era stato raggiunto dal suo aggressore che lo aveva di nuovo spinto a terra.