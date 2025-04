Violenta grandinata in Italia strade completamente imbiancate danni pesanti

Violenta grandinata si è abbattuta nelle scorse ore in alcune aree del Sud Italia, sorprendendo agricoltori e residenti. Le immagini diffuse online mostrano chicchi di grandine grandi come noci, che in pochi minuti hanno trasformato le campagne in un paesaggio invernale, con il suolo completamente coperto come da una coltre di neve. Il fenomeno ha colpito duramente le coltivazioni, lasciando dietro di sé danni ingenti.Secondo i primi rilievi, la perturbazione ha compromesso seriamente le colture, in particolare quelle di grano, già provate da un andamento climatico instabile. A lanciare l’allarme è Confagricoltura, che parla di “danni significativi” e sottolinea come la stagione agricola sia messa a dura prova da un’alternanza sempre più estrema tra siccità e piogge improvvise, che rende difficile ogni tipo di pianificazione. Thesocialpost.it - Violenta grandinata in Italia, strade completamente imbiancate: danni pesanti Leggi su Thesocialpost.it Unasi è abbattuta nelle scorse ore in alcune aree del Sud, sorprendendo agricoltori e residenti. Le immagini diffuse online mostrano chicchi di grandine grandi come noci, che in pochi minuti hanno trasformato le campagne in un paesaggio invernale, con il suolocoperto come da una coltre di neve. Il fenomeno ha colpito duramente le coltivazioni, lasciando dietro di séingenti.Secondo i primi rilievi, la perturbazione ha compromesso seriamente le colture, in particolare quelle di grano, già provate da un andamento climatico instabile. A lanciare l’allarme è Confagricoltura, che parla di “significativi” e sottolinea come la stagione agricola sia messa a dura prova da un’alternanza sempre più estrema tra siccità e piogge improvvise, che rende difficile ogni tipo di pianificazione.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Violenta grandinata nell'entroterra: in poco tempo la strada viene imbiancata dai chicchi di ghiaccio; Violenta grandinata sulla strada regionale 70: traffico in tilt. Ecco dove; VIDEO | Maltempo, violenta grandinata su Martano: strade imbiancate; Maltempo, violenta grandinata imbianca Nettuno: 30 centimetri di ghiaccio sulle strade e traffico in tilt; Maltempo al Nord, nubifragio a Milano. Grandine a Torino.

Scrive notizie.it: Maltempo, violenta grandinata in Puglia, strade ricoperte di bianco: ecco dove - La Puglia è stata al centro di una violenta ondata di maltempo, piogge, temporali e anche una violenta grandinata, che ha ricoperto di bianco le strade. Ecco le zone colpite. Maltempo in Puglia: forti ...

Come scrive msn.com: Forti temporali nelle prossime ore sull'Italia, allerta arancione su Emilia-Romagna e Veneto - Anas, riaperta la strada statale 549 "di Macugnaga" in Piemonte Completate la pulizia del piano viabile dai detriti e la prima fase di sistemazione dei versanti in prossimità della carreggiata, Anas h ...

Riporta ecovicentino.it: Maltempo, nuova ondata colpisce il centro-sud. Chicchi di grandine come ceci a Campobasso - Una – nuova – violenta ondata di maltempo ha colpito l’Italia che deve fare i conti con le problematiche legate ai danni subiti. Stando alle ultime ...