papa Francesco: i cardinali sono in arrivo in questi giorni a Roma Golssip.it - VIDEO/ Funerali papa Francesco, le voci dei cardinali in arrivo Leggi su Golssip.it Si avvicina il momento dell'ultimo saluto a: isono inin questi giorni a Roma

AGI - "C'è un lavoro straordinario con una grandissima collaborazione di tutte le istituzioni e gli organismi che stanno lavorando insieme. Un metodo Giubileo che si amplia e si rafforza. Quindi il lavoro è molto positivo, con l'impegno di tante persone. Ci saranno tutte le forze per garantire la sicurezza, più di 4mila volontari a supporto di tutti i cittadini e fedeli. Il percorso del corteo sarà un altro momento che consentirà di rendere omaggio al Santo Padre". 🔗agi.it

I cardinali si riuniscono in Vaticano per organizzare funerali, camera ardente e Conclave dopo la morte di Papa Francesco 🔗affaritaliani.it

Alla fine, Jovanotti ci ripensa. Il concerto previsto per sabato 26 aprile 2025 al Palazzo dello Sport di Roma è stato ufficialmente posticipato a domenica 27 aprile. La decisione è stata annunciata dallo stesso artista con un video su Instagram dopo la proclamazione dei cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Che culmineranno proprio con i funerali solenni nella giornata di sabato. 🔗open.online

La salma di Papa Francesco a San Pietro per l'omaggio dei fedeli: dal 27 possibili visite alla tomba - Il video dedicato a Un Papa semplice … Grazie Francesco: parole e gesti di amore; Funerali Papa Francesco; Papa Francesco, quasi 100mila persone gli hanno reso omaggio. LIVE; Come seguire i funerali di Papa Francesco in tv e in streaming. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Trump a Roma, Tajani: "I funerali del Papa non sono un'occasione per trattare" - Così il ministro degli Esteri in vista dell'arrivo del presidente Usa nella Capitale per le esequie del Pontefice. Trump ha auspicato di incontrare tutti i leader presenti per parlare di commercio ... 🔗msn.com

I funerali del Papa, a punto il piano sicurezza. San Pietro vista dal drone della polizia di Stato - Sabato 26 aprile le esequie sul sagrato di San Pietro, poi la bara del Pontefice sarà trasferita nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Imponenti misure di sicurezza lungo il percorso che vedrà al se ... 🔗msn.com

Addio a Papa Francesco: le sfide per la Chiesa e il mondo - Il racconto di un addio - Lunedì 21 aprile è scomparso Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco. Bandiere a mezz’asta, migliaia di fedeli a San Pietro per l’ultimo saluto, Roma al centro del mondo. 🔗la7.it