Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2025 ore 19:10

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulla A1Napoli coda di 3 km per lavori tra Anagni e Ferentino verso Napoli sulla Salaria per incidente Ci sono code tra Settebagni e tenuta Santa Colomba verso Rieti sulla raccordo anulare in interna rallentamenti la Cassia bis e la Salaria è più avanti per un incidente cuore tra Nomentana e Tuscolana in esterna code per traffico intenso tra Laurentina e Tuscolana code anche tra laFiumicino e via del mare proprio sulla via del mare permangono code per un incidente tra lo svincolo della raccordo Invia di Sarsina in direzione Ostia sull'ostiense code per traffico tra Cile e via Fiumalbo in direzionesulla Colombo ho dei via Ercole Drei e via di Acilia infine via dell'Aeroporto in direzione Ostia traffico intenso dall'aeroporto al ponte della Scafa con forti ripercussioni su via Portuense ed è tutto da Federico al cane da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento servizio della