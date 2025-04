Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2025 ore 15:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellai migliaia ai fedeli sono in coda per porgere l'ultimo saluto Papa Francesco I funerali si terranno sabato 26 aprile alle ore 10 in Piazza San Pietro e tanto restano attive le disposizioni di sicurezza enell'area del Vaticano con le limitazioni al traffico in alcune strade tra le principali Porta Angelica largo di Porta Cavalleggeri e Borgo Santo Spirito ricordiamo che è stato potenziato il trasporto pubblico con 17 linee bus tra cui 23 32 e 40 la zona e inoltre raggiungibile mediante le linee ferroviarie regionali fl1 fl3 fl5 aggiunti ulteriori collegamenti Fino al prossimo 27 aprile verso la stazione diSan Pietro daTermini Ostiense Tiburtina Tuscolana e fiera die cambiamo argomento sul anno della 24 code per traffico intenso tra via Palmiro Togliatti e Raccordo Anulare verso quest'ultimo e ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti tra la Cristoforo Colombo e l'abbia in interna code tra Cassia bis e Flaminia è più avanti tra via Tiburtina e via Prenestina infine sulla Nettunense ancora code per stradali tra Aprilia Campo di Carne In entrambe le direzioni ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio nellahttps://storage.