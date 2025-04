Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2025 ore 07:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellagià aperte le porte della Basilica di San Pietro per consentire ai fedeli di porgere l'ultimo saluto a Papa Francesco fino alla mezzanotte di domani i funerali si terranno sabato 26 aprile alle 10 sul sagrato di San Pietro restano attive le disposizioni di sicurezza enell'area della Basilica con le limitazioni al traffico in alcune strade tra cui Porta Angelica largo di Porta Cavalleggeri e Borgo Santo Spirito potenziato il trasporto pubblico Come comunicato data che con 17 linee bus tra cui 23 32 43 zona è inoltre raggiungibile mediante le linee ferroviarie regionali di arte le 3 per le 5 fl1 predisposti da Ferrovie dello Stato presidi straordinari Nelle stazioni di Termini Tiburtina Ostiense San Pietro Fiumicino e Civitavecchia tramite metropolitana Infine le stazioni più vicine sono Cipro e Ottaviano della linea dotata di ascensore la seconda di montascale tutti i dettagli sono come sempre consultabili sul nostro portale alla pagina dedicata Cambiamo argomento traffico in graduale aumento sulle autostrade in ingresso nella capitale code sulla diramazionesud da Torrenova raccordo e sulla tratto Urbano della A24 con code a tratti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est ci spostiamo sul Raccordo Anulare primi Disagi con rallentamenti in interna tra Casilina e Appia al momento regolare invece in esterna chiudiamo con l'allerta meteo di colore giallo diramata dalla protezione civile della nostraattese da questa mattina per le 9:12 ore precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori nord-orientali del nostro territorio da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della