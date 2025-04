Via col fusto di olio motore Due dipendenti arrestati

fusto di olio motore all’interno della concessionaria dove lavorano e lo nascondono nel bagagliaio per fuggire con la refurtiva: due dipendenti sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo radiomobile. I fatti sono avvenuti qualche giorno fa a San Lazzaro di Savena.I militari del nucleo radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno arrestato due soggetti, un 46enne italiano e un 27enne albanese, entrambi noti da tempo alle forze dell’ordine per una lunga lista di precedenti per reati specifici.I due pluripregiudicati finiti in manette dovranno ora entrambi rispondere del reato di furto aggravato in concorso. La vicenda, che ha portato all’arresto dei due uomini, è nata dalla segnalazione da parte di un privato cittadino, titolare di una concessionaria che si trova alle porte di San Lazzaro. Ilrestodelcarlino.it - Via col fusto di olio motore. Due dipendenti arrestati Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rubano, durante la loro pausa pranzo, undiall’interno della concessionaria dove lavorano e lo nascondono nel bagagliaio per fuggire con la refurtiva: duesono statidai carabinieri del Nucleo radiomobile. I fatti sono avvenuti qualche giorno fa a San Lazzaro di Savena.I militari del nucleo radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno arrestato due soggetti, un 46enne italiano e un 27enne albanese, entrambi noti da tempo alle forze dell’ordine per una lunga lista di precedenti per reati specifici.I due pluripregiudicati finiti in manette dovranno ora entrambi rispondere del reato di furto aggravato in concorso. La vicenda, che ha portato all’arresto dei due uomini, è nata dalla segnalazione da parte di un privato cittadino, titolare di una concessionaria che si trova alle porte di San Lazzaro.

Rubano fusto di olio motore da 6mila euro in concessionaria: arrestati due dipendenti

Bologna 23 aprile 2025 - Due dipendenti di una concessionaria di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di aver rubato un fusto di olio motore dal valore di oltre 6mila euro.

Bologna 23 aprile 2025 - Due dipendenti di una concessionaria di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di aver rubato un fusto di olio motore dal valore di oltre 6mila euro.

Un comunicato del Pd locale ha fatto scattare la polemica. La sindaca: «Sono sette anni che è in vigore il regolamento delle mense.

