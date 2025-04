Ilrestodelcarlino.it - "Vi manca una visione strategica del centro. Togliete quei 148 paletti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"A voiunadi ciò che volete fare in piazza della Repubblica e nel resto delstorico in genere, in relazione alla viabilità e non solo". Dopo anni Fabio Sturani, ex sindaco di Ancona e assessore con la giunta Galeazzi, è tornato nella sala consiglio di Palazzo del Popolo. C’è tornato da residente proprio di piazza della Repubblica: "Non sono preoccupato per i disagi provocati dai lavori, quanto per le soluzioni che troverete dopo i lavori. Siete divisi, non avete un’idea chiara se prevedete una postazione per i taxi, il carico-scarico, i posti per disabili, gli stalli per gli scooter. Intanto togliere148per favore" ha detto Sturani, proteste anche dai titolari di Marineria: "Risolvete la questione del passaggio veicolare attorno alla chiesa. La città sta implodendo, va sempre peggio e presto noi commercianti, un centinaio, saremo da voi per affrontare i temi sulla città che muore.