"Vertical City", al via la mostra fotografica del ciclo Portfolio

Tempo di lettura: 3 minutiMartedì 29 aprile alle ore 17.30 al Museo Irpino, presso la sede del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, verrà inaugurata “” di Luigi Cipriano, la terzadel, ideato e promosso dall’Amministrazione Provinciale di Avellino.Laè il risultato di un doppio progetto fotografico la cui protagonista è Manhattan, cuore pulsante della città di New York, con le sue architetture monumentali e la sua spinta vertiginosa verso l’alto.Ine nel successivoExtended, Luigi Cipriano mette in scena un vero e proprio viaggio visivo e interiore tra le geometrie e le simmetrie di una delle metropoli più iconiche del mondo.Il risultato dei lavori è una sequenza potente di fotografie in bianco e nero, dove il paesaggio urbano, le facciate dei grattacieli, le forme grafiche e il rigore delle geometrie diventano il linguaggio con cui l’autore narra la propria visione di Manhattan.