Verso Potenza Catania divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia etnea

Potenza-Catania, in programma domenica 27 aprile alle ore 20.00 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per la trentottesima giornata del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto della provincia di Potenza ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti. Cataniatoday.it - Verso Potenza-Catania, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia etnea Leggi su Cataniatoday.it In vista della gara, in programma domenica 27 aprile alle ore 20.00 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per la trentottesima giornata del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto delladiha disposto ildideiai

