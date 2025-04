Verso Potenza Catania divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia etnea

Potenza-Catania, in programma domenica 27 aprile alle ore 20.00 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per la trentottesima giornata del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto della provincia di Potenza ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti. Cataniatoday.it - Verso Potenza-Catania, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia etnea Leggi su Cataniatoday.it In vista della gara, in programma domenica 27 aprile alle ore 20.00 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per la trentottesima giornata del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto delladiha disposto ildideiai

Catania, al via le “prove generali” per la gara di Potenza: verso un 4-4-1-1 con Inglese unica punta - Il Catania partirà sabato per la trasferta di Potenza, fino a quel momento sono in programma allenamenti mattutini allo stadio Massimino. Porte chiuse e prove generali anche del modulo che da 3-4-2-1 ... 🔗lasicilia.it