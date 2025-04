Verso le Olimpiadi Secco no a rincari da Confcommercio

Olimpiadi vedranno una Valtellina sold out ma alzare troppo i prezzi degli alloggi potrebbe rivelarsi un boomerang. Questa è almeno la posizione delle associazioni di categoria che danno queste indicazioni ai loro associati. Mancano meno di 300 giorni all’apertura dei Giochi 2026 e a Livigno e Bormio, le due località olimpiche valtellinesi, fervono i preparativi in vista dello storico appuntamento. Sul versante accomodation, la Valtellina procede compatta. Già la scorsa estate, era stato ampiamente superato il 100% delle camere d’albergo promesse a Fondazione Milano Cortina 2026. "Nell’area di Livigno – ricorda Roberto Galli, presidente provinciale di Federalberghi Sondrio – ne abbiamo messe a disposizione 1.100, mentre nel cluster di Bormio che ricomprende tutta la Valtellina sono state garantite circa 2. Ilgiorno.it - Verso le Olimpiadi. Secco "no" a rincari da Confcommercio Leggi su Ilgiorno.it Levedranno una Valtellina sold out ma alzare troppo i prezzi degli alloggi potrebbe rivelarsi un boomerang. Questa è almeno la posizione delle associazioni di categoria che danno queste indicazioni ai loro associati. Mancano meno di 300 giorni all’apertura dei Giochi 2026 e a Livigno e Bormio, le due località olimpiche valtellinesi, fervono i preparativi in vista dello storico appuntamento. Sul versante accomodation, la Valtellina procede compatta. Già la scorsa estate, era stato ampiamente superato il 100% delle camere d’albergo promesse a Fondazione Milano Cortina 2026. "Nell’area di Livigno – ricorda Roberto Galli, presidente provinciale di Federalberghi Sondrio – ne abbiamo messe a disposizione 1.100, mentre nel cluster di Bormio che ricomprende tutta la Valtellina sono state garantite circa 2.

