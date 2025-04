Vero un vero primo maggio al femminile Martedì il nuovo appuntamento con cicatrici

nuovo appuntamento dedicato alla ricorrenza del primo maggio organizzato dall'associazione manduriana "cicatrici".Martedì 29 Aprile, a partire dalle ore 18:00, presso la Sala Convegni del Museo Civico di Manduria, in via Ludovico Omodei n.28, si parlerà del mondo del lavoro donne declinato al femminile partendo da una prospettiva diversa quella della Costituzione Italiana e dagli articoli più emblematici.Lo faremo insieme alle due relatrici la Dottoressa in Scienze Giuridiche Emilia Antonucci e la Professoressa di Diritto ed Economia, Grazie Messene che affronteranno alcuni temi centrali: da una panoramica legislativa sugli strumenti di tutela, passando per un confronto con quel che accade in altri Stati Europei, passando al ruolo dell'Istruzione, sino ai dati economici più tecnici sul "gender gap".

