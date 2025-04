Verceia lupo avvistato vicino alla strada e alla ferrovia

lupo è stato avvistato a Verceia: come mostra il video, l'animale faceva capolino nella fitta vegetazione, molto vicino alla strada e alla ferrovia che attraversano la località valchiavennasca.Questo avvistamento si aggiunge a quelli segnalati negli ultimi mesi in varie località del. Sondriotoday.it - Verceia: lupo avvistato vicino alla strada e alla ferrovia Leggi su Sondriotoday.it Unè stato: come mostra il video, l'animale faceva capolino nella fitta vegetazione, moltoche attraversano la località valchiavennasca.Questo avvistamento si aggiunge a quelli segnalati negli ultimi mesi in varie località del.

