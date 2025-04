Venti minuti di terrore in pieno giorno uomo armato di coltello e machete semina il panico a Cantù

Venti minuti di puro terrore. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 23 aprile, a Cantù, in via Giulio Cesare, quando un uomo, armato di un grosso coltello – e secondo alcuni anche di un machete – ha dato in escandescenze in mezzo alla strada. Le immagini circolate insistenetemente sui social. Quicomo.it - Venti minuti di terrore in pieno giorno: uomo armato di coltello e machete semina il panico a Cantù Leggi su Quicomo.it di puro. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 23 aprile, a, in via Giulio Cesare, quando undi un grosso– e secondo alcuni anche di un– ha dato in escandescenze in mezzo alla strada. Le immagini circolate insistenetemente sui social.

