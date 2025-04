Lanazione.it - "Veglia sempre su noi". Messaggi commossi sul libro delle firme

Leggi su Lanazione.it

Erano già cinque a metà pomeriggio le pagine dense di commozione, affetto, gratitudine, dolore e speranza, del registrocondoglianze per il Papa che da ieri è all’ingresso della Prefettura in via Cavour. Un’iniziativa che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha promosso in tutti gli Uffici territoriali di Governo e che rimarrà aperta a tutti, dalle 8 alle 20, nell’atrio della Prefettura in Palazzo Medici Riccardi, fino a sabato, il giornoesequie. C’è chi lascia solo una firma – una cinquantina quelle di ieri alle 16 –, chi un pensiero, chi una preghiera: "Avvolto nella luce della luce illuminami. Dona pace al mondo.c su di noi.", tra le più toccanti.E chi, con quella semplicità che tanto amava Francesco, condensa in un pugno di parole: "Una preghiera e un grato pensiero".