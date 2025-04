Vandalismi nel parco giochi Il sindaco Pagherete tutto

giochi dei più piccoli. Il sindaco Costanzo lancia un appello ai responsabili e alle loro famiglie: "Presentatevi alla polizia locale, vi stiamo cercando. Pagherete tutto". A Pieve Emanuele, grazie a un importante sforzo economico e organizzativo, sono stati riqualificati i parchi gioco, i percorsi ciclopedonali, le aree per cani e quelle sportive. Con l'arrivo delle belle giornate, questi spazi hanno iniziato a essere frequentati da un numero sempre maggiore di cittadini. Purtroppo, però, si registrano episodi sempre più frequenti di vandalismo, messi in atto da gruppetti di giovani, non solo under 14, che si aggirano nei parchi fino a tarda sera.Di fronte a questa situazione, il sindaco Pierluigi Costanzo ha lanciato una denuncia pubblica, trovando il sostegno della cittadinanza pievese.

