Valentina Cirelli imprenditrice e attivista italiana arrestata in Guinea Bissau

attivista italiana e imprenditrice del settore alberghiero è stata arrestata la settimana scorsa nella Guinea Bissau, insieme ad altre 15 persone, nella località di Varela. Si tratta di Valentina Cirelli, originaria di Lerici. A quanto apprende l'Adnkronos Cirelli, presidente dell'associazione. Today.it - Valentina Cirelli, l'imprenditrice e attivista italiana arrestata in Guinea Bissau Leggi su Today.it Un'del settore alberghiero è statala settimana scorsa nella, insieme ad altre 15 persone, nella località di Varela. Si tratta di, originaria di Lerici. A quanto apprende l'Adnkronos, presidente dell'associazione.

