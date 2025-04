Usa non solo la California altri 12 Stati fanno causa a Trump per i dazi

Stati americani ha intentato una causa legale contro Donald Trump, accusandolo di aver imposto dazi in modo incostituzionale. Guidati dalla California, che si è attivata per prima, si sono uniti all'azione anche Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Illinois, Vermont e Oregon. Pur avendo tutti procuratori generali democratici, due di questi Stati, Nevada e Vermont, sono governati da repubblicani. I ricorrenti sostengono che Trump abbia oltrepassato i limiti del suo potere, poiché «non ha il potere di imporre dazi arbitrariamente», come riportato dal New York Times. La causa, depositata presso la Corte per il Commercio Internazionale, sostiene che solo il Congresso possa legiferare in materia di tariffe e chiede che l'amministrazione venga fermata nell'attuazione di quelli che definiscono «dazi illegali».

