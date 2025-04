Uomo in strada con una molotov Bloccato da carabiniera fuori servizio

Uomo di 60 anni è stato trovato in strada con una bottiglia con del liquido infiammabile e un petardo, a individuarlo e bloccarlo una carabiniera del nucleo investigativo di via In Selci fuori servizio. L'episodio è avvenuto alla Garbatella.La donna, appartenente al personale dell'Arma, lo. Romatoday.it - Uomo in strada con una molotov. Bloccato da carabiniera fuori servizio Leggi su Romatoday.it Undi 60 anni è stato trovato incon una bottiglia con del liquido infiammabile e un petardo, a individuarlo e bloccarlo unadel nucleo investigativo di via In Selci. L'episodio è avvenuto alla Garbatella.La donna, appartenente al personale dell'Arma, lo.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Altre fonti ne stanno dando notizia: Uomo in strada con una molotov. Bloccato da carabiniera fuori servizio; Ravanusa. Arrestato 38enne di Canicattì: Lancia bottiglia molotov e minaccia i suoceri.

Secondo romatoday.it: Uomo in strada con una molotov. Bloccato da carabiniera fuori servizio - Un uomo di 60 anni è stato trovato in strada con una bottiglia con del liquido infiammabile e un petardo, a individuarlo e bloccarlo una carabiniera del nucleo investigativo di via In Selci fuori ...