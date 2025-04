Latuafonte.com - Uomini e Donne, Gianmarco Steri in crisi: “Vuole abbandonare il programma”

Arrivano tristi indiscrezioni su. In questi giorni, sono spuntate fuori varie segnalazioni e molti telespettatori sono delusi da come sta andando avanti il suo Trono. Attualmente, secondo le anticipazioni, il tronista sta procedendo verso la scelta con Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Francesca Polizzi, in una delle recenti registrazioni che ancora deve ancora in onda su Canale 5, ha deciso di lasciare la sua corte, non presentandosi più in studio. Ora un’indiscrezione fa sapere chesarebbe intenzionato a lasciare il Trono! A parlare sarebbero fonti molto vicine al tronista.abbandona il Trono?Sembra chesia pensando di. Tutto starebbe accadendo in queste ore, poco dopo che è spuntata una segnalazione riguardante lui e un presunto accordo con Nadia Di Diodato.