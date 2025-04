Unicoop Firenze celebra il 25 aprile con le note della scuola di musica di Fiesole

Firenze, 24 aprile 2025 - Nell’approssimarsi del 25 aprile, Unicoop Firenze ha celebrato gli 80 anni della Liberazione del nostro Paese con una performance di allievi e docenti della scuola di musica di Fiesole: l’evento musicale si è tenuto stamattina, all’interno del Coop.fi di Ponte a Greve dove si sono esibiti, con un repertorio di canti della Resistenza, la cantante jazz Mariarita Arancio e il chitarrista Matteo Puccianti. La performance ha visto anche l’esibizione dei musicisti, docenti della scuola, Giulia Fidenti, al sassofono, e Daniele Cantafio, alla tromba. Il momento più toccante e partecipato è stata l’esecuzione del brano “Bella ciao”, canto popolare italiano associato alla Resistenza partigiana della seconda guerra mondiale che, negli anni, è diventata la canzone simbolo della resistenza ad ogni oppressione. Lanazione.it - Unicoop Firenze celebra il 25 aprile con le note della scuola di musica di Fiesole Leggi su Lanazione.it , 242025 - Nell’approssimarsi del 25hato gli 80 anniLiberazione del nostro Paese con una performance di allievi e docentididi: l’eventole si è tenuto stamattina, all’interno del Coop.fi di Ponte a Greve dove si sono esibiti, con un repertorio di cantiResistenza, la cantante jazz Mariarita Arancio e il chitarrista Matteo Puccianti. La performance ha visto anche l’esibizione dei musicisti, docenti, Giulia Fidenti, al sassofono, e Daniele Cantafio, alla tromba. Il momento più toccante e partecipato è stata l’esecuzione del brano “Bella ciao”, canto popolare italiano associato alla Resistenza partigianaseconda guerra mondiale che, negli anni, è diventata la canzone simboloresistenza ad ogni oppressione.

