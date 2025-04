Un altra tragedia nello sci è morta a 18 anni Margot Simond talento dello slalom Incidente in allenamento

Ancora una bruttissima notizia dal mondo dello sci alpino. Una di quelle che non si vorrebbero mai dover scrivere. È deceduto, infatti, Marco Degli Uomini, giovane atleta dello Sci Club Dauda. Il 18enne nativo di Tolmezzo ha perso la vita per colpa di una caduta occorsa ieri sullo Zoncolan. Marco Degli Uomini, secondo le ricostruzioni, stava effettuando una discesa di riscaldamento prima di fare da apripista ad una gara di superG sulla pista 1 dello Zoncolan. 🔗oasport.it

Questa mattina Gaia Viel è stata trasferita in codice rosso dopo una brutta caduta di schiena durante il Supergigante dei Campionati Italiani di sci. La sciatrice del 2004 è caduta sulla stessa pista dove ieri Federica Brignone si è fratturata tibia e perone e rotta il legamento crociato L'articolo Sci, altra caduta azzurra in Coppa del Mondo: Gaia Viel trasportata in codice rosso proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Margot Simond è morta a 18 anni in un incidente in allenamento. Era una promessa dello sci francese; Tragedia in sci, cade e finisce contro un albero fuori pista: muore a 14 anni in vacanza a Cortina; Matilde Lorenzi; ?? Valanga sul Tonale, la vittima si è spenta durante la rianimazione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia