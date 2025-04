Thesocialpost.it - Una star dei social dopo Francesco: chi è l’uomo di cui tutti parlano come prossimo papa

i funerali solenni di, si apre ufficialmente il periodo che condurrà all’elezione del nuovo Pontefice.da tradizione, il Conclave inizierà tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del, quindi tra il 6 e il 10 maggio. I riflettori saranno puntati sulla Cappella Sistina, dove 135 cardinali provenienti da tutto il mondo si riuniranno per decidere il futuro della Chiesa. Con l’attesa fumata bianca, il mondo intero scoprirà il nome del successore delche più di ogni altro ha saputo usare imediastrumento di evangelizzazione e dialogo.Tra i nomi già in circolazione spiccano figure noteil cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, e l’asiatico Luis Antonio Tagle, da tempo considerato tra i principali “bili”. Ma a far parlare di sé è anche un volto nuovo, giovane e carismatico, che arriva da molto lontano: si tratta del cardinale Mykola Bychok, il più giovane tra i partecipanti al Conclave.