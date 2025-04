Ilfoglio.it - Una modesta proposta per combattere il turismo molesto

Nella nostra repubblica democratica fondata sui ponti, il turista assurge a uno status privilegiato e quasi sovrumano. Chiunque di voi abbia la fortuna di abitare a Milano, a Venezia, a Bologna, a Firenze, a Napoli o – fortunatissimo in questi giorni – a Roma, non mancherà di notare le frotte di viaggiatori di varia provenienza e di ogni ceto sociale, uniti tuttavia dalla medesima convinzione: che, siccome sono in vacanza, non si applichino loro le norme del vivere civile, non viga lo stesso codice della strada, non sussista l’impenetrabilità dei corpi né tampoco il rischio di morire se ci si sporge troppo dalla cima di un monumento o se si attraversa sui binari mentre passa il tram. Come far coesistere questa superiore genìa a noi poveri milanesi, veneziani, bolognesi, fiorentini, napoletani o perfino romani, che giocoforza utilizziamo le rispettive città sottomettendoci tuttavia alle normative, a un’agenda di impegni e alle leggi della fisica? La miaè che, lungi dallo stigmatizzare e vessare la figura del turista, la favoriamo con uno stratagemma vantaggioso per tutti: la riproduzione in scala 1:1 di monumenti e strade di Milano, di Venezia, di Bologna, di Firenze, di Napoli e addirittura di Roma, magari con l’aggiunta della Torre di Pisa e del Duomo di Monreale e della Mole antonelliana e chi più ne ha più ne metta, da collocarsi tutti insieme in un’area ben discosta dalle città, una specie di Las Vegas Made in Italy.