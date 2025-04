Quotidiano.net - Una Mercoledì da leoni. Fenomenologia di Jenna. Irresistibile Scream Queen

Tra gli appassionati di cinema c’è un’espressione precisa che riesce a descrivere ciò cheOrtega rappresenta oggi per il pubblico. È una, giovanissima come gli spettatori che riesce portare in sala. È cioè un volto del genere horror, una protagonista che resta impressa per l’acume dei personaggi che interpreta, per lo sguardo deciso e al tempo stesso terrorizzato, ma soprattutto per il suono delle sue urla, agghiaccianti quanto basta a far rimanere impresso una scena o un film intero nella memoria. Dopo piccoli ruoli in diverse serie televisive, infatti, è proprio il franchise di, in cui entra nel 2022 nel ruolo di Tara Carpenter, a renderla nota al grande pubblico. Nonostante il successo del capitolo successivo,VI (2023) lascia bruscamente il progetto, per motivi rivelati solo poche settimane fa, durante la campagna promozionale di Death of a Unicorn (aora nelle sale), una divertente satira fantasy-horror anticapitalista che sta raccogliendo opinioni contrastanti.