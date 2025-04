Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … il Bari col Galletto di Piero Gratton

Ladel1979-80 prodotta da PouchainSeconda tappa di tre del nostro viaggio pugliese. Questa settimana ci fermiamo nel capoluogo di regione per presentare una splendidada trasferta delche fu utilizzato nella stagione 1979-80.Si tratta della famosa quanto raraprodotta da Pouchain, noto sponsor tecnico che disegnò e produsse le divise per alcune squadre italiane, tra cui Roma, Lazio, Ascoli, Cesena, Udinese, Palermo, Lecce, Taranto e Matera, oltre ovviamente al. Fu la prima azienda ad introdurre il merchandising per le squadre di calcio, ma durò, purtroppo, solo tre anni, dal 1978 al 1981. Grazie all’azienda di Maurizio Pouchain, la cui produzione era localizzata a Borgorose, nel reatino, abbiamo apprezzato alcuni stemmi e simboli di club italiani che hanno fatto ladi questi ultimi: citiamo ad esempio la Lupa della Roma, l’Aquila della Lazio, la Zebra dell’Udinese, il Picchio dell’Ascoli, il Cavalluccio Marino del Cesena e ovviamente il“obliquo” del, tutti disegnati da, storico designer milanese (ma di fede calcistica romanista) che collaborò con Pouchain.