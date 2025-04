Una folla in preghiera

folla eterogenea gli sarebbe piaciuta. Il popolo di Papa Francesco invade piazza San Pietro con spontaneità e pazienza. Fino a cinque ore di coda per vedere la salma. Il lunghissimo serpentone che si dipana in molteplice anse, nel sagrato della Basilica, irradia sincera commozione. E dopo il passaggio ai varchi di sicurezza, si riforma di continuo. Oggi nuova apertura dalle 7 alle 24 (ma pure a oltranza, se servisse). Domani ultimo giorno di visita, però non oltre le 19. Perché poi la bara dovrà essere sigillata secondo il rigido protocollo vaticano e sabato alle 10 si svolgeranno le esequie solenni alla presenza di 170 delegazioni internazionali e circa 200mila fedeli, considerando l'area esterna fino a via della Conciliazione.Nel primo giorno di esposizione della salma, finché c'è luce, oltre ventimila persone omaggiano Papa Francesco vestito con la casula rossa: la bara sta sulla pedana e la pedana sta adagiata su un tappeto, non su un catafalco.

