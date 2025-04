Una condizione comune aumenta il rischio di demenza nei giovani l’avvertimento degli esperti

Una condizione comune, come la sindrome metabolica, è collegata a un aumento significativo della probabilità di demenza ad esordio giovanile: lo dimostra un nuovo studio su quasi 2 milioni di persone di età compresa tra 40 e 60 anni, che sottolinea l'importanza di riconoscere e trattare precocemente questa sindrome per prevenire lo sviluppo di forme di demenza prima dei 65 anni.

