Un solo esame del sangue rileva i segni di 12 diversi tumori prima che si sviluppino i sintomi come funziona

esame del sangue, capace di rilevare precocemente i segnali di 12 diversi tipi di tumore: per l’analisi, il test utilizza avanzate tecnologie di analisi molecolare per individuare i microRNA (miRNA) associati al cancro, abbinando strumenti di intelligenza artificiale per interpretare i risultati e prevedere la localizzazione del tumore. Leggi su Fanpage.it Il test miONCO-Dx è un innovativodel, capace dire precocemente i segnali di 12tipi di tumore: per l’analisi, il test utilizza avanzate tecnologie di analisi molecolare per individuare i microRNA (miRNA) associati al cancro, abbinando strumenti di intelligenza artificiale per interpretare i risultati e prevedere la localizzazione del tumore.

