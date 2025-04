Iltempo.it - "Un ritorno alle origini". Carl Brave presenta le "Notti brave amarcord"

"Con questo disco torno. Il titolo? Sono i miei ricordi, c'è tanta Roma. Un inno per la mia squadra? Lascio a Venditti. Lo sport? Ha sempre fatto parte della mia vita e i suoi valori me li porto anche nella musica"., il cantautore da 40 dischi platino e 16 d'oro, ex giocatore di basket con l'accento trasteverino, dall'alto del suo oltre 1 metro e 90 di altezza, parla del suo nuovo progetto. Originale nel suo essere, abbigliamento compreso, tagliente nelle rime, con testi che fotografano bene la realtà quotidiana, dolce, irriverente e divertente insieme,lo potremmo definire alla fine un po' bohemien, o crepuscolare. Ma è uno di quelli che poi ti entra in testa e canti proprio perché ti arriva diretto con i suoi dilemmi e ti fa anche ridere e sorridere.